8月19日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京8月20日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧8月19日主持例行記者會，並就李強總理將出訪俄羅斯白俄羅斯、中國出台的《反間諜法》、中菲關係等問題回答中外記者提問。以下是記者會全文：



毛寧：應俄羅斯總理米舒斯京、白俄羅斯總理戈洛夫琴科邀請，國務院總理李強將於8月20日至23日赴俄羅斯主持中俄總理第二十九次定期會晤並訪問俄羅斯、白俄羅斯。



總台央視記者：中方剛剛發布了李強總理訪問俄羅斯、白俄羅斯消息。發言人能否介紹此訪背景、活動安排和中方期待？



毛寧：今年是中俄建交75周年和“中俄文化年”開啟之年。在兩國元首戰略引領下，中俄關係排除外部干擾，保持健康穩定發展。中俄總理定期會晤是推動落實兩國元首共識、統籌推進雙方務實和人文合作的重要機制，自1996年成立以來每年舉行。訪俄期間，李強總理將同俄羅斯總理米舒斯京共同舉行中俄總理第二十九次定期會晤，就雙邊關係、務實合作以及共同關心的重要問題深入交換意見。



中國和白俄羅斯是全天候全面戰略夥伴。近年來，在兩國元首的親自關心和推動下，中白關係保持良好發展勢頭。雙方政治互信持續鞏固，共建“一帶一路”合作成果豐碩。李強總理訪白期間，將同白俄羅斯總理戈洛夫琴科舉行會談，就雙邊關係和各領域合作深入交換意見。



德國電視一台記者：自2023年7月中國開始實行新修訂的《反間諜法》之後，德國制藥界就來華檢查制藥流程可能不小心遭到處罰存在諸多擔憂。發言人對此有何評論？針對此擔憂，中國能給德國制藥行業人員提供什麼“定心丸”？