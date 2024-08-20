菲侵闖仙賓礁　外交部：將依法採取有力措施

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京8月20日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧8月19日在例行記者會上就菲律賓侵闖仙賓礁一事表示，中方對此堅決反對，將繼續依法採取堅決有力措施，維護自身的領土主權和海洋權益，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性。



有記者提問說，今天中國海警稱，有菲律賓海警船故意衝撞中國的海警艇，針對該事件，外交部將採取哪些措施？該事件會如何影響整個南海局勢的穩定性？



毛寧表示，8月19日，菲律賓2艘海警船未經中國政府允許，擅自闖入中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，而且不顧中國海警船勸阻和警告，以危險方式故意衝撞現場執法的中國海警船。造成雙方船只發生碰撞的責任完全在菲方。中國海警依據國內法和國際法對菲方船只採取必要處置措施，現場操作專業、克制、規範。



毛寧強調，仙賓礁是中國南沙群島的一部分，是中國固有領土，也是無人島礁。菲方派海警船侵闖仙賓礁海域，企圖向在仙賓礁潟湖滯留的菲律賓海警船實施補給，謀求實現長期存在。菲方此舉嚴重侵犯中國主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》規定，嚴重危害南海和平穩定。中方對此堅決反對，將繼續依法採取堅決有力措施，維護自身的領土主權和海洋權益，維護《南海各方行為宣言》的嚴肅性。



會上，還有記者追問，此次碰撞事件是否表明，儘管中國和菲律賓在上月達成了相關臨時性安排，但中菲海上局勢依然緊張？



毛寧表示，中方始終致力於通過對話協商妥善處理中菲之間的涉海爭議。希望菲方能夠信守承諾，切實遵守同中方達成的共識和安排，不要採取使局勢複雜化的舉動，同中方共同管控好海上局勢。

