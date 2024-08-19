78%受訪者稱岸田下台也恢復不了自民黨信譽

中評社香港8月19日電共同社17～19日實施的日本全國緊急電話輿論調查結果顯示，78.0%的受訪者表示首相岸田文雄（自民黨總裁）下台不會成為該黨從派系政治集資宴會收回扣問題中“恢復信譽的契機”。關於誰適合擔任將成為下屆首相的新總裁，前幹事長石破茂以25.3%居首，之後依次是前環境相小泉進次郎（19.6%）和經濟安全保障擔當相高市早苗（10.1%）。關於期待在總裁選舉中展開討論的課題，回答最多的是“經濟、就業和物價飆升對策”，佔50.9%。



關於總裁選舉，從自民黨支持人群來看，小泉以24.2%居首，之後依次是石破（21.0%）和數字相河野太郎（11.2%）。有意成為岸田接班人的超過了10人，直至預計可能投計票的9月27日，局勢存在變數。



在期待展開討論的課題（最多選兩項）方面，其他較多的回答依次是“養老金、醫療和護理”佔36.6%，“育兒和少子化”佔25.7%，“政治與金錢”佔20.1%。



對於岸田宣佈將下台，認為“下台理所當然”的受訪者佔66.8%，超過了認為“不應該下台”（25.4%）的回答。



關於何時解散眾院並舉行大選為好，回答“年內”的最多，佔34.2%；回答“在9月自民黨總裁選舉之後不久”的佔30.3%，回答“明年10月眾議員任期即將屆滿前”的佔12.6%。



內閣支持率為26.1%，較7月20日、21日上次調查之際上升了1.5個百分點。不支持率為67.4%。