姚志勝：舉辦全球華人促統大會具有重大意義

香港統促總會會長姚志勝（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月20日電（記者 段曉魯）中國和平統一促進會香港總會昨日舉行新聞發佈會，宣佈全球華僑華人促進中國和平統一大會（2024.中國香港）於2024年8月20日在香港隆重舉行。香港統促總會會長姚志勝在發佈會上表示，繼2010年後，香港再次舉辦全球華僑華人促進中國和平統一大會，具有三方面的重大象徵意義。



姚志勝說，繼2010年後，香港再次舉辦全球華僑華人促進中國和平統一大會，具有三方面的重大象徵意義。



第一，彰顯香港“一國兩制”成功實踐對促進祖國統一的重要作用。習近平總書記今年4月在北京會見馬英九一行的重要講話，強調“堅定守護中華民族共同家園、堅定共創中華民族綿長福祉、堅定鑄牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興。”這“四個堅定”，為發展兩岸關係指明了正確方向，指引兩岸同胞和全球華僑華人，共同朝著實現和平統一、家國團圓的方向前進。香港是“一國兩制”率先垂範之地，是“九二共識”的發源地，是兩岸民間交流往來的重要橋樑。在實現由亂轉治、進入由治及興新階段的重要時刻，香港舉辦此次大會，貫徹落實習近平總書記對台工作重要指示，在促進祖國統一的進程中發揮香港角色，作出香港貢獻。



第二，凝聚全球華僑華人反“獨”促統的強大意志。一個時期以來，“台獨”分裂分子置台灣穩定安寧不顧，拿台灣民眾利益作豪賭，勾連外部勢力謀“獨”挑釁；民進黨當局始終拒絕承認和接受“九二共識”，賴清德上台以來，更肆意推銷“新兩國論”，妄圖“倚美謀獨”、“以武謀獨”，與島內主流民意大唱反調，把台灣推向兵凶戰危險境。在台海局勢充斥不穩定、不確定因素下，香港舉辦此次大會，集合全球華人反“獨”促統力量大聲正告：無論誰人上任台灣地區領導人，都不會改變台灣是中國的台灣的歷史事實，不會改變祖國大陸完成統一大業的堅定意志和強大能力！

