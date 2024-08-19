高科圖書館新貌　高藝第一聯展啟動美學教育

廖火煌_高藝第一 中評社高雄8月19電/高雄科技大學第一校區圖書館近日在校長楊慶煜的支持下，完成了全面翻新，不僅為師生提供了更加舒適且多元的閱讀環境，還致力於創造一個培養藝術美感的優質學習場域，藉此提升校園美學教育。



圖書館此次的改造，著重於空間的多功能性與現代感，結合自然光與現代化照明設計，營造出一個明亮開放且溫馨的學習氛圍。改造後的圖書館新增了藝術展覽空間，這使得圖書館不僅僅是一個閱讀場所，更成為了激發創意、促進交流的平台。透過藝術展覽，圖書館成為師生體驗與感受藝術之美的場域，進一步促進文化涵養的提升。



為展現圖書館嶄新面貌，圖書館於8月19日起，特邀高雄市藝文團體理事長協會舉辦「高藝第一」聯展，該展覽匯聚了高雄多位知名藝術家的精湛作品，展品涵蓋繪畫、攝影、水墨、立體藝術、西畫與書法等多種形式，旨在通過豐富的視覺體驗，將美學理念融入校園生活，推動全民美學教育的普及。



高雄市藝文團體理事長協會主席吳智通表示，此次能以校友身份回到母校舉辦如此高品質的展覽，他倍感榮幸。他特別感謝圖書館在展覽籌備過程中提供的全力支持與協助，並對圖書館的設施與展覽空間的高水準表示讚賞。他進一步指出，圖書館的展覽空間無論在設施還是氛圍上，都已達到一流水準，為藝術作品的展示提供了理想的環境。

