俄外長說美國授意炸毀“北溪”管道

中評社北京8月19日電／俄羅斯外交部長拉夫羅夫19日表示，對“北溪”天然氣管道的襲擊顯然得到了美國授意，肇事者不可能在沒有美國幫助的情況下炸毀管道。



新華社報導，拉夫羅夫當天在接受俄羅斯《消息報》採訪時說，即使如德國媒體提到的那樣，一些烏克蘭人以某種方式參與了此事，但他們“很明顯”不可能獨立完成。拉夫羅夫強調，德國必須回答有關“北溪”天然氣管道爆炸事件的所有問題。俄羅斯將堅持進行透明的國際調查。



俄外交部官員奧列格·佳普金19日對媒體說，俄方已正式向德國提出對“北溪”天然氣管道爆炸事件進行調查的要求。



德國媒體19日援引德國外交部發言人的消息報導，德國正在與俄方聯繫，因對爆炸事件的調查仍在進行中，暫時無法報告相關結果，但在不影響調查的情況下，德國可以與俄羅斯進行信息交換。



美國《華爾街日報》14日刊文說，由6名烏克蘭現役軍人和商人組成的團伙租用遊艇和深潛設備等在2022年9月實施了對“北溪”天然氣管道的破壞，以報復俄羅斯在當年2月對烏發動特別軍事行動。對《華爾街日報》上述報導，俄方認為美國試圖把“北溪”爆炸事件的全部責任轉嫁給烏克蘭。



2022年9月26日，連通俄羅斯和德國以及其他歐洲國家的波羅的海海底輸氣管道“北溪-1”和“北溪-2”在丹麥、瑞典附近海域發生劇烈水下爆炸，大量天然氣泄漏。調查發現，4條管道中的3條發生泄漏，共有4個泄漏點，疑遭人為破壞。事發後，丹麥、瑞典和德國分別啟動調查，但拒絕俄羅斯參與。