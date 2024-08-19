烏克蘭總統說正在庫爾斯克實現既定目標

中評社北京8月19日電／新華社援引俄新社19日報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫對媒體表示，在現階段俄方不會與烏克蘭對話。烏克蘭總統澤連斯基19日強調，烏軍正在庫爾斯克地區實現既定目標。



烏沙科夫說，考慮到烏方正在發動軍事冒險，目前進入某種談判進程是完全不合適的。他同時強調，總統普京此前提出的有關解決烏克蘭危機的倡議並未取消，未來局勢如何發展取決於戰場形勢，包括庫爾斯克方向戰場形勢。



澤連斯基19日在社交媒體賬號上發文說，圍繞頓涅茨克地區波克羅夫斯克等地的激烈戰鬥仍在繼續，烏方努力為前線提供武器。此外，烏軍正在庫爾斯克地區實現既定目標。



澤連斯基18日晚間發表視頻講話稱，目前烏軍總體防禦行動的首要任務是盡可能多地削弱俄方戰鬥能力，並開展最大限度的反攻行動，包括通過在庫爾斯克地區的行動在俄領土上建立緩衝區。



據塔斯社19日報導，俄武裝力量軍事政治總局副局長阿勞季諾夫在接受塔斯社採訪時說，18日是非常困難的一天，烏方在庫爾斯克發動幾次進攻，但烏方損失了大量人員和裝備。他說，烏軍正在重新部署，嘗試從另一個方向進攻。他強調，俄軍控制了局勢，密切監控烏軍動向並做好了迎戰準備。



俄國防部19日公佈的數據顯示，過去一天，烏軍在庫爾斯克方向損失330多人和4輛坦克。在庫爾斯克州整個戰鬥中，烏軍已累計損失超過3800人和54輛坦克。



俄國防部還表示，俄軍在頓巴斯地區繼續推進，在多個區域佔據了更有利的防線和陣地，包括控制了頓涅茨克地區的阿爾喬莫沃大型居民點。