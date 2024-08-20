快評：“反獨促統”大聚會　展現力量宣示意志

中評社快評／全球華僑華人促進中國和平統一大會今天在香港舉行，中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰出席並致辭。這是全球華僑華人“反獨促統”大聚會，大會再一次向“台獨”勢力宣示全球華人的統一意志、展現強大力量。



在香港由亂及治、由治及興的新形勢下，全球華人促統大會在港舉行，具有重大意義，彰顯香港“一國兩制”成功實踐對促進國家統一的重要作用。今次是繼2010年後，香港再次舉辦全球華僑華人促進中國和平統一大會，香港成為首個兩度舉辦促統大會的中國城市。



2010年的全球華人促統大會通過綱領性文件《香港宣言》，大會明確以“推進和平發展、促進和平統一、實現民族復興”為主題，致力於大力弘揚和宣傳“一國兩制”在香港的成功實踐，進一步凝聚和加強全球華僑華人推進兩岸關係和平發展、促進祖國和平統一的信念，促進海峽兩岸以及全球華僑華人交流與合作。



今年的大會以“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”為主題。與往屆一樣，大會將總結交流海外僑胞“反獨促統”的情況，分析兩岸關係面臨的新形勢，明確“反獨促統”的工作中心、重點和戰略步驟，增強必勝的信念，在行動上更加協調配合。



全球華僑華人促進中國和平統一大會從2000年開始起在全球各地舉辦，成為海內外反“獨”促統的重要平台。“反獨促統”大會再一次在香港舉辦，香港在促進統一方面起到應有的作用。全球華人反“獨”力量又一次大集合，完成國家統一的意志堅定不移。