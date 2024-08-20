華府觀察：美民主黨綱對華政策闡述四年有變

拜登的對華政策會否被哈里斯追隨受關注

中評社華盛頓8月19日電（記者 余東暉）美國民主黨全國代表大會19日在芝加哥開幕，哈里斯將於22日正式接受民主黨總統候選人提名並發表壓軸演講。民主黨全國委員會在大會開幕前夜公布了2024年民主黨黨綱，並提交全國代表大會於19日晚間表決通過。



這個本來是為拜登競選連任準備的92頁民主黨綱，比完全體現特朗普意志的16頁共和黨綱要繁復詳盡得多，卻因為沒能趕上民主黨的“換登”腳步而進行更新，通篇是對拜登執政四年的歌功頌德，但看不出民主黨候選人哈里斯的政策取向和實質內容。



在外交政策方面，民主黨綱用了14頁來闡述。通常認為，哈里斯擔任副總統期間在外交方面建樹不多。她如果擔任總統，至少在短期內很可能是“拜規哈隨”，尤其是在對華政策方面。因此，觀察這個沒有更新的民主黨綱在對華政策方面闡述的變化，對於判斷哈里斯的對華政策取向還是具有一定的意義。



2024年民主黨綱在對華論述部分與2020年拜登第一次競選時的民主黨綱相比，最大的變化在於：首次設立了中國專節，占用1頁半篇幅；對華政策論述更加集中系統，一共31次提到China或PRC，比2020年黨綱多了9次。民主黨綱首次明確將中國定義為“最具後果的戰略競爭對手”。