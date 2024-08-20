湖南博物館公園解鎖文博消費新玩法

圖為位於湖南博物院四樓博物館公園的裸眼3D大屏。（圖源：新華社記者張格 攝） 中評社北京8月20日電／據新華社報導，來到湖南博物院四樓，一塊裸眼3D大屏映入眼簾。屏幕上，“馬王堆元素”撲面而來：一只只毛發細膩、眼神靈動的狸貓躍然而出，一件件精美繁復的漆器展現出古代工匠的高超技藝，各式各樣的西漢美食以動畫形式得以還原……



這是湖南博物院與馬欄山文化數字化創新中心共同打造的“數字漢生活”博物館線下新場景——博物館公園，於今年8月9日正式對外開放。



“之所以叫‘博物館公園’，是希望突出這一空間的開放性，讓文物、文化離人們更近一些。”“數字漢生活”項目經理孫劍琴說。



據瞭解，今年1月，湖南博物院向湖南省高等院校，以及文化、科技、醫藥等領域的十餘家企業免費開放“湖南博物院品牌”和“馬王堆數字資源庫”雙授權，並與馬欄山文化數字化創新中心共同啟動“數字漢生活”項目。



如今，在湖南博物院參觀完長沙馬王堆漢墓陳列展廳後，上樓吃飯、購物、體驗“漢生活”逐漸成為新潮流——隨處可見參觀者們手捧以馬王堆出土漆器為原型設計的甜品杯，他們在這裡品嘗漢代蒸味美食、挑選充滿西漢元素的伴手禮，借此一窺2000多年前的社會風貌。



“我們希望帶給觀眾新的文化消費體驗，讓他們沉浸式瞭解、感受漢生活的魅力。”孫劍琴介紹，博物館公園匯集了五家與漢代或湖湘文化相關的特色餐飲品牌，以及名為“漢生活博物集”的新文創零售空間。

