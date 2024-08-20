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習近平同越共中央總書記、國家主席蘇林會談
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2024-08-20 09:49:33
8月19日，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。這是會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為蘇林舉行歡迎儀式。（來源：新華社）
中評社北京8月20日電／據新華社報導，8月19日，中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談。
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