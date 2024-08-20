在非洲，他們用舞蹈融通中非文化

這是中國舞蹈演員蔣可鈺和她的喀麥隆丈夫西蒙·阿蓓在喀麥隆首都雅溫得教年輕人跳舞。（圖源：新華網） 中評社北京8月20日電／據新華社報導，在喀麥隆首都雅溫得市郊一間舞蹈練習室內，一群年輕的非洲演員正身著當地服裝、頭戴面具，伴隨著傳統樂器的節奏赤腳舞蹈。



這是阿蓓舞團選拔和培訓演員的現場。舞團創始人、中國舞蹈演員蔣可鈺和她的喀麥隆丈夫西蒙·阿蓓，日前回到喀麥隆，為舞團的新節目《太陽的孩子》尋找新生代演員。



“你們看，這是中國孔雀舞的動作，這個轉圈是現代舞的動作，這是非洲舞的動作……”阿蓓指著正在訓練的團員們說，這很像他們近20年前訓練的場景。



阿蓓和蔣可鈺2005年相識於喀麥隆。彼時，來自青海省的編導娜爾斯與蔣可鈺一同參加中喀文化合作項目並負責重建喀麥隆國家舞蹈團。她們選拔了包括阿蓓在內的27名舞蹈演員並用心指導培訓，幫助一個瀕臨破產的舞團完成了華麗蛻變。



蔣可鈺回憶說，當年那批演員入團時年齡都偏大，而且基本衹有一些非洲舞的基礎，於是她們從最基礎的動作開始培訓這些演員。“我們從現代舞開始訓練，讓他們舒展身體，一步步發展到多人編舞和群舞，最後才到芭蕾及舞蹈編創。”



為了讓沒有任何專業基礎的喀麥隆學生們理解現代舞，娜爾斯和蔣可鈺還想到用中國太極和源於印度的瑜伽，向學員們講解太極圓弧運動和道家哲學思想，讓學生們領會中國太極和東方文化的思想內涵，催化了中非古老文化的融合。



阿蓓也表示，太極拳中的某些動作可以在喀麥隆民間舞蹈中找到；非洲人從大地上汲取力量的“跺腳”舞步在中國傣族、藏族的舞蹈中也有所體現；而中非民間舞蹈中都有與神靈溝通的抖動、扭腰等動作。“中國與非洲雖相距遙遠，但文化也有很多相似的地方。”阿蓓說。



喀麥隆國家舞蹈團前演員迪米特裡回憶道，在三年多的時間裡，中國老師和他們朝夕相處，舞團很多成員都成為有獨立編創能力的人才。“被選入國家舞團後，我更加深刻認識到舞蹈的意義，中國老師提升了我的舞蹈技藝。”



那幾年，中國老師言傳身教，讓這批演員養成了勤奮、守時和自律的習慣。喀麥隆國家舞蹈團演員巴勇說，那些年他們在蔣可鈺和娜爾斯的嚴格要求下，用汗水成就了國家舞蹈團的成功，也成就了自己。

