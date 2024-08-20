網評：雙向“優先”　軟硬聯通　提速共贏

中評社北京8月20日電／雙向“優先” 軟硬聯通 提速共贏



來源：大公報 作者：馬浩亮



中越兩黨兩國最高領導人的會晤，從形式到內容，都展示了中越命運共同體超凡的豐富性和寬領域。既有高規格的正式會談又有輕鬆的小範圍茶敘，簽署的文件既涉及黨際交流又有兩國各領域合作；並且，紅色基因傳承與全面戰略合作連結，“一帶一路”與“兩廊一圈”對接，“硬聯通”與“軟聯通”並舉，構成了“六個更”發展格局的真實寫照。在當今外交舞台，同時擁有如此特殊緊密淵源與合作力度，是極其罕見的。



而貫穿其中最具有戰略擎領意義的，是兩位領導人對中越關係作出的一致頂層設計。習近平強調：“中方始終將越南作為周邊外交優先方向”；蘇林亦指出：“越南黨和國家一貫重視對華關係，視之為越南對外政策的戰略選擇和頭等優先。”兩個“優先”，攜手同行，是中越關係未來繼續高水平發展的根本保障。



在蘇林啟程訪華之前，越方曾表達了此行的三大期待，要點包括：保持高層戰略交往，夯實政治互信基礎；推動鐵路互聯互通、農產品貿易、投資、金融、文旅、民間交流等領域合作；三是更好管控和化解海上分歧等等。可以說，這些期待是十分務實、精準和負責任的。



從雙方會晤來看，圍繞這些問題進行了密切互動，形成了一攬子成果，既有頂層指引，也有具體部署。譬如，習近平指出，加快推進鐵路、高速公路、口岸基礎設施“硬聯通”，蘇林亦明確表達了在“跨境基礎設施聯通等領域互利合作”的願望。雙方還簽署了互聯互通領域的合作文件。



各項合作中，鐵路被置於優先級。越南正在規劃建設有史以來規模最大的鐵路建設計劃，包括聯通河內到胡志明市的“北南高速鐵路”。這被認為是關乎越南發展前途的戰略級工程。而中國在高鐵領域的整體優勢，以及兩國戰略合作的高位運行，令中國成為越南的首選合作夥伴。事實上，越南總理範明政6月份訪華時，就親自與中國相關鐵路企業進行了接洽。



中越“軟”“硬”同步的互聯互通，未來將構建起更為密切的大市場，打造更具韌性的產業鏈供應鏈，共同搭乘快車，提速發展，參與全球產業布局調整，刷新“命運共同體”的成色。