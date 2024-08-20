網評：大陸市場廣機會多　台青築夢好地方

中評社北京8月20日電／大陸市場廣機會多 台灣青年成就夢想好地方



來源：大公報 作者：朱穗怡



正值暑期，正是青少年學子外出參訪、游歷的“充電”好時機。儘管民進黨當局刻意將赴大陸及港澳地區旅遊警示提升為“橙色”，但廣大台灣青年不懼恐嚇，依然視大陸為參訪的首選地。這兩個月，兩岸青年交流活動在大陸各地接連登場、如火如荼，再次反映了兩岸交流絕非是人為阻撓所能切斷，尤其近年來大陸流行文化風靡台島，大陸流行歌、電視劇集、網絡平台頗受台灣民眾追捧，兩岸民間往來必會越走越近、越走越親。



中共中央總書記習近平曾指出，“青年興則國家興，青年強則國家強。祖國和民族的前途寄托在青年人身上。我們將一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。”



這些年兩岸關係雖然因民進黨當局死抱“台獨”路線而大幅倒退，但大陸方面為台胞辦實事做好事解難事的誠意和善意不變，尤其為幫助台青適應大陸的生活和營商環境，出台了不少便利措施。



自2015年以來，國台辦授牌設立了79家海峽兩岸青年就業創業基地和示範點，涵蓋園區、學校、創業孵化器、企業和社會團體等各類平台，為台青提供實習就業崗位、輔導培訓等，助力台青在大陸實習就業創業。據統計，這些基地和示範點累計服務和入駐台灣青年投資企業和創業團隊4900多個，吸納實習就業創業台青近25000人次，累計超20萬人次參與基地和示範點開展的交流活動。大陸方面還進一步放寬台胞申設個體工商戶的地區條件和營運範圍，為有意去大陸做小本買賣、起步發展的台灣青年提供了就業創業、成就夢想的新選擇。

