前7月超1700萬人次外國人“游中國”

中評社北京8月20日電／據新華社報導，“China Travel”在外網火了。今年前7個月，全國各口岸入境外國人1725.4萬人次，同比增長129.9%，越來越多的外國人加入“中國游大軍”。



國家移民管理局19日發布最新統計數據：前7個月，全國口岸出入境人員3.41億人次，同比增長62.34%；各口岸簽發口岸簽證84.6萬證次，同比上升182.9%；來華旅遊外國人預計拉動消費超1000億元。



這個夏天，一大批外國博主自主拍攝發布在中國旅遊的所見所聞，瀏覽量在外文網站已破10億，掀起一股“中國風”。



“政策紅利進一步釋放，成為外國遊客說來就來游中國的‘流量密碼’。”國家移民管理局副局長劉海濤說。



110餘項便利外籍人員來華政策措施，持續優化入境免簽、過境免簽、口岸簽證政策……更多外籍人員來華，親身感受新時代中國之美。



“方便來”。144小時過境免簽政策已增至37個口岸、54個國家。過境免簽政策自2013年1月開始實施，適用的國家、實施口岸、停留期限、活動區域不斷優化。



“多樣來”。我國相繼推出港澳地區外國旅遊團入境廣東144小時免簽、東盟國家旅遊團入境廣西桂林144小時免簽、59國人員入境海南30天免簽、沿海省份外國旅遊團乘坐郵輪入境15天免簽等政策。近期又出台港澳地區外國旅遊團入境海南144小時免簽政策，惠及外籍遊客590多萬人次。



“引進來”。進一步放寬口岸簽證申辦條件，為外籍商貿投資人士提供再入境簽證等多項便利服務，保障外籍商務人員想來即來、想留可留。



歡迎大家有空來中國，中國始終向大家敞開著大門。這是一份發向世界的邀請。