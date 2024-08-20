內蒙古考古發掘二長渠墓群

中評社北京8月20日電／據新華社報導，記者從內蒙古自治區文物考古研究院瞭解到，近日，為配合內蒙古准格爾旗古城煤礦露天開採第四期項目，考古人員對准格爾旗二長渠古城附近的墓群進行了發掘，已初步完成49座磚室墓以及7座小型土坑竪穴墓的清理，並對附近一處建築台基進行了發掘。通過發掘和研究，考古人員初步判定墓群主體年代為北宋早期，墓群的發現為北宋豐州故城研究增添了新證。



由於此墓群距二長渠古城較近，被命名為二長渠墓群。二長渠古城已考證確為北宋蕃部藏才族所建豐州城。



二長渠墓群以帶墓道的圓形券頂磚室墓為主，墓室墻壁多砌築仿木建築圖案，如鑲嵌於磚墻的仿檐柱、鬥拱、普拍枋、闌額等大木作，在磚塊上刻畫形成的門窗、桌椅等小木作，在起券處用仿瓦磚等。這些仿木建築具有鮮明的時代特徵。目前，考古人員正通過三維建模等手段對這些建築構件進行復原。



墓葬均遭受較為嚴重的盜擾，出土遺物較少，主要以陶瓷器為主，並出土了一定數量的銅器、鐵器、石器等。其中，保存較為完整的是一套20餘件的茶具。同時墓葬出土銅錢較多，以“開元通寶”“乾元重寶”“至道元寶”“淳化元寶”等為多。此外，磚室墓的墓道底部多有馬頭骨等殉牲出土，這些發現為揭示當時該地區民族交融、文化互動的歷史圖景提供了重要線索。



考古人員表示，此次考古發掘，為北宋豐州故城的研究提供了新的材料與視角，有助於更全面、深入地瞭解這一歷史時期河外三州地區的社會結構、經濟形態、文化特徵以及民族關係。