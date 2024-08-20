藝術＋科技：木偶劇《一天零一夜》上演

中評社北京8月20日電／據人民網報導，由中共廣州市委宣傳部、廣州市文化廣電旅遊局出品，廣東省木偶藝術劇院創演的原創精品木偶劇《一天零一夜》2024全國巡演北京站8月18日在順義大劇院精彩上演。



《一天零一夜》以獨特的嶺南韵味和中國氣派，吸引觀眾走進廣東木偶藝術的繁花深處，讓觀眾從科技強國的時代脈搏中感悟非遺藝術的脈動，推進嶺南文化的活化利用，用高質量的文藝成果豐富人民精神世界、增強人民精神力量。該劇自8月以來先後已走進寧波、寶雞、成都等多個城市，獲得觀眾好評。



當科技與藝術共融，當新媒體與非遺技藝兼具，作品的思想性、藝術性、觀賞性便得以充分彰顯。《一天零一夜》是廣東省木偶藝術劇院近年來精心創排的又一力作，它以傳統木偶藝術為載體，融入現代科技主題，生動呈現出中華優秀傳統文化在新時代的創造性轉化與創新性發展。



《一天零一夜》以經典的“少年冒險”為敘事脈絡，講述了一個追尋科學夢想和自我成長的故事。該劇以傳統木偶技藝演繹高科技的藝術呈現，創作團隊在常規的提線木偶、杖頭木偶、布袋木偶、皮影基礎上，守正創新設計出新的木偶操縱方式，如人偶與木偶相結合操縱機器人，以“肩背偶”形式表現航天衛星北斗，運用杠杆原理操控木偶海龜，講究肢體表演的“巨型偶”潛龍三號等新穎豐富的“偶角色”，將現代科技元素融入傳統木偶劇中，同時配合音樂、舞蹈和舞美等藝術元素，打造出一台新潮好玩多元化“偶劇”，給觀眾帶來從太空到深海的沉浸式觀演體驗。



天宮空間站、北斗衛星、潛龍三號等一系列國家前沿科技成果都作為推動情節發展的重要角色出現在劇中，在完成尋“芯”之旅的同時，把中國科技發展的現狀展示給孩子們，傳遞了很多充滿趣味的科技知識，喚起少年兒童對科學的熱愛；同時把中華優秀傳統文化的精髓“智”“仁”“愛”在科技中滲透出來，做到既有前衛的科學技術，又有傳統文化價值觀的體現，完成了既符合兒童審美特徵又能引導兒童踐行社會主義核心價值觀的舞台創造。