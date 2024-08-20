大公報：為促進祖國和平統一貢獻香港力量

中評社香港8月20日電／﻿大公報20日發表社評“為促進祖國和平統一貢獻香港力量”。以下為社評內容。



全球華僑華人促進中國和平統一大會今日在香港隆重舉行，大會主題為“堅定不移推進中國和平統一，致力實現中華民族偉大復興”，中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰將出席大會並致辭。在兩岸關係發展進入關鍵期之際，香港時隔14年再度舉辦大會具有重要意義，不僅凝聚了全球華僑華人反“獨”促統的強大意志，亦彰顯香港“一國兩制”成功實踐對促進祖國統一的重要作用。事實說明，在推進祖國和平統一的進程上，香港可以發揮更加重要的角色。



14年前，大會首次在香港舉行，當時一致通過大會綱領性文件《香港宣言》，呼籲全球華僑華人攜手推進兩岸相向互動的新局，共同迎接海峽兩岸和平的將來。14年過去，國際和兩岸形勢已發生巨大轉變。



一方面，民進黨當局至今拒絕承認和接受“九二共識”，“台獨”分裂勢力置台灣穩定安寧於不顧，拿台灣民眾的福祉作豪賭，變本加厲勾連外部勢力謀“獨”挑釁，台海局勢充滿著不穩定、不確定因素；另一方面，大陸綜合國力持續增強，牢牢把握兩岸關係的主動權。習近平總書記今年4月在北京會見馬英九一行時發表重要講話，著眼於兩岸同胞根本利益和綿長福祉，提出“四個堅定”，為兩岸關係發展、台海和平穩定指明了前進方向。



在此重要時期，香港再次舉辦大會，意義重大。首先，香港是“一國兩制”的率先垂範之地，是“九二共識”的發源地，也是兩岸民間交流往來的重要橋樑。香港回歸祖國以來，中央全面貫徹落實“一國兩制”方針，保障了香港的長期繁榮穩定。如今的香港正大步邁向由治及興的新發展階段，競爭力不斷增強，前景一片光明。香港再次舉辦大會，充分體現香港在反“獨”促統、推進兩岸交流當中的重要角色和作用。



其次，香港是國際化大都市，與全球各地華僑華人有著非常廣泛的聯繫。今次大會在香港舉辦，深刻揭示祖國必須統一也必然統一是不可阻擋的歷史大勢，闡明團結是福、分裂是禍的真理，為兩岸和平發展構築堅實基礎，凝聚全球華僑華人反“獨”促統的強大意志。



再者，展現兩岸融合發展的美好前景。中共二十屆三中全會是推進中國式現代化征程上的又一重大里程碑。全會通過的《決定》提出“完善兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展”。而中央亦大力支持福建建設兩岸融合發展示範區，踐行“兩岸一家親”理念，突出以通促融、以惠促融、兩情促融。今次大會的舉辦，必將拓寬兩岸交流合作渠道，促進台胞分享中國式現代化發展機遇，共享祖國大陸發展進步成果，守護中華民族共同家園。



兩岸要和平、要發展、要交流、要合作，這是全球中華兒女的共同意願。今年以來，隨著兩岸“小三通”恢復，兩岸觀光旅遊實現了疫後的“解凍”。大陸方面四月底宣布率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並有條件恢復福建居民赴台團體遊。福州方面旅遊業者組成的馬祖踩線團早於6月29日抵達馬祖。台灣民眾亦不斷前往大陸旅遊探親。事實證明，和平統一是兩岸最大的民意，沒有任何人、任何勢力能夠阻擋得了。



此次大會將宣讀《香港宣言.2024》，號召全體中華兒女團結起來，共擔民族大義，堅定反“獨”促統，攜手共創國家統一和民族復興的美好未來。這是一次具有歷史意義的大會，必將有力推進國家和平統一進程。香港作為“一國兩制”垂範角色、兩岸溝通橋樑等作用將進一步增強，這也是責任所在，使命所繫。