美減息升溫　在岸人民幣飆升297點

中評社香港8月20日電／美國聯儲局降息預期繼續升溫，在岸人民幣兌美元曾升破7.14關，離岸人民幣曾高見7.12水平。周一人民幣兌美元中間價升49點，報7.1415。亞洲貨幣亦有異動，市場憧憬美聯儲下月減息，刺激馬幣和韓圜兌美元升逾1%。



中國經濟穩 支撐匯率



大公報報導，美聯儲降息預期有增無減，人民幣兌美元昨日早段已呈現升勢，在岸、離岸人民幣先後升破7.15、7.14關口；離岸人民幣午後更高見7.1278；在岸人民幣也升至7.1321。當日在岸人民幣日盤收盤價升297點，報7.1383。



中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，中國經濟保持穩定增長態勢，經濟增長動能持續恢復，這是人民幣匯率保持基本穩定的重要支撐。中國出口貿易快速增長，貿易順差保持在高位，外匯儲備充足，為人民幣匯率提供了有力保障。



此外，渣打銀行報告指出，渣打預期人民銀行今年第四季和明年第一季，將下調7天逆回購利率和1年期中期借貸便利（MLF）利率各一次，每次分別下調10個基點和20個基點，以降低企業和居民融資成本。而在今季和明年第一季，亦將下調存款準備金率各一次，每次下調25個基點，向市場注入充足長期流動性，支持信貸增長和政府債券發行活動。



渣打又謂，人行或將利用美元走弱時機降低資本流出風險，同時維持整體外部競爭力。由於在美國聯儲局減息步伐加快，美元大幅走弱，人民銀行既可允許人民幣兌美元小幅升值，以便利吸引資本流入；也可以允許人民幣貿易加權匯率小幅貶值，以利於外貿表現。