﻿恒指漲139點　資金追入科網龍頭股

圖：恒指自本月5日跌至低見16441點後開始反彈，在10個交易日內已回升達1128點。 中評社香港8月20日電／港股上周突破牛熊線後延續升浪，恒指再漲139點，收報17569點，資金繼續追入科網龍頭股，特別是阿里巴巴（09988）近期成為市場焦點，因集團有望在下月初被納入港股通，獲大行及專家一致看好。另外，恒指公司上周公布各指數季度調整結果，中金料合共逾4億元資金將在短期內流入國指新貴。＼大公報記者 許 臨



大公報報導，恒指自8月5日跌至低見16441點後開始反彈，在10個交易日內已回升達1128點，加上多家企業公布了亮麗業績，港股整體的投資氣氛明顯好轉，加上恒生指數公司剛在上周五公布季度檢討，不少投資者都期望在一眾指數新貴中尋寶。



中金研究報告指出，恒指成份股雖未有變動，但極兔速遞（01519）及新東方（09901）將納入恒生中國企業指數成份股，這將吸引追蹤指數表現的被動資金流入，預計兩隻股份將會分別吸引約2.47億及1.97億元資金流入。此外，由於港股通也會在9月5日公布檢討結果，中金預計將有達33隻股份被納入港股通，當中最受市場關注的是阿里巴巴，另外還包括恒隆集團（00010）、茶百度（02555）、雲音樂（09899）等。



大市動力轉弱 阻力位17800點



事實上，近期阿里巴巴的走勢已明顯較大市為強，瑞銀研究報告表示，阿里巴巴2025財年首季收入按年僅升4%，雖遜於市場預期，但若從基本面來看，股價已逐漸達到臨界點（意思是股價有機會在一段時間內出現重大變化的價格水平）。瑞銀又將阿里巴巴2025財年至2027財年調整後每股盈利預期上調4%至8%，目標價更由103元上調至109元，及維持其“買入”評級。



香港股票分析師協會副主席郭思治也表示，近期港股的成交量仍略嫌不足，估計恒指短期阻力會在17800至18000點左右，惟阿里巴巴仍屬可留意的股份，估計走勢仍會較大市為強。事實上，阿里巴巴早已滿足納入港股通的其他要求，若8月底成功完成雙重主要上市轉換，將有望趕及9月5日港股通檢討，並於9月9日被納入。



若阿里巴巴成功被納入港股通則有望吸引北水流入，對股價會有刺激作用，短期內有望上試85元。儘管有望被納入港股通的股份有不少，郭思治強調值得留意的暫時衹有阿里巴巴，如茶百度雖則也有望被納入港股通，但目前其估值仍過高，建議暫不宜沾手。



央行年會將揭幕 關注鮑威爾講話



同時，資深證券界人士謝明光提醒投資者，近期入市也需留意外圍股市情況，本月22至24日傑克遜霍爾（Jackson Hole）全球央行年會將在美國懷俄明州舉辦，全球市場目前就預期美國聯儲局主席鮑威爾有可能在該年會舉行期間主動表述未來降息路徑，但是最終令市場失望，美股必會出現一輪沽壓，港股的升勢也會受阻，屆時形勢恍如2022年8月鮑威爾在年會上重申了強硬的反通脹立場，美股隨後大幅下跌，港股也受到拖累一樣。