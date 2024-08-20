﻿南昌推買樓補貼　新盤最多獲3萬

中評社香港8月20日電／近年內地接連出手穩定樓市，各地方政府及房企也推出措施以刺激樓市行情。其中，江西省南昌紅穀灘區推出買物業補貼；浙江省杭州有發展商展開“舊房換新墅”活動。



大公報報導，南昌市紅穀灘區發布進一步推動房地產市場平穩健康發展優惠措施。購買紅穀灘區範圍內新建商品住宅及非住宅，包括寫字樓、商舖及公寓等物業可獲補貼。在紅穀灘區範圍內購買新建商品住宅，在符合《關於促進我市房地產市場“以舊換新”工作的通知》政策要求下，可給予買家每平米100元（人民幣，下同）補貼，每套補貼金額不超過3萬元。另外，在紅穀灘區購買新建商品非住宅，按照購房款補貼1.5%，每名買家補貼金額最高不超過200萬元。



此外，杭州有房企加入“以舊換新”行列，在蕭山南部的樓盤推出“舊房換新墅”活動。該房企會對市區二手房進行評估，並進行定價及回購，而買家可透過補差價形式換取新房。



事實上，今年起全國已有超過百個城市開展住房“以舊換新”活動，形式大致分為兩種，一是地產代理幫助賣舊房模式，房企聯合代理對舊房優先進行推廣，若一定期限內將舊房出售，則按流程購買新房。另一種是收購舊樓模式，直接收購業主手中的舊房用作保障性住宅，令業主可以直接去購買新房。另外，不少城市還推出補貼政策，對出售自有住屋併購買新建商品住房的個人或家庭可獲補貼。



恒大子企破產案獲穗法院受理



另外，今年初總負債近2.4萬億元的中國恒大（03333）經過18個月及經7次聆訊押後之後，最終未能逃過清盤命運。恒大子公司廣州凱隆置業近期也獲廣州法院受理破產清算申請。根據廣州法院公告，第一次債權人會議將於11月14日召開，廣州凱隆的債權人須於11月7日之前向廣州凱隆的破產管理人申報債權。而恒大股份自今年1月29日起停牌，直至另行通知。