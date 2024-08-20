教育部公布第二批“國優計劃”試點高校名單

（來源：教育部網站截圖） 中評社北京8月20日電／據新華社報導，為貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，進一步推動高水平高校為中小學培養研究生層次高素質教師，夯實拔尖創新人才培養基礎，在總結國家優秀中小學教師培養計劃（以下簡稱“國優計劃”）首批試點經驗基礎上，教育部印發《關於深入推進實施國家優秀中小學教師培養計劃的通知》（以下簡稱《通知》）。



《通知》公布了第二批試點高校名單，包括山東大學、哈爾濱工業大學、首都師範大學等11所“雙一流”建設高校和香港大學、香港中文大學2所香港地區高校。從2024年起，第二批試點高校通過推免或在讀研究生二次遴選進行招生，重點為中小學培養研究生層次高素質科學類課程教師。



《通知》要求省級教育行政部門積極支持“國優計劃”研究生培養工作，每省份推薦不少於5所省域內優質中小學作為“國優計劃”教育實踐學校。要求試點高校加強“國優計劃”統籌領導，完善招錄考核流程，切實遴選有志從教且適合從教的學生攻讀，並構建特色課程體系，強化理想信念教育與教育家精神引領，重視人工智能、交叉學科、STEM（科學、技術、工程、數學）教育相關課程建設，注重教育與理工農醫結合，科技教育與人文教育結合。



《通知》鼓勵試點高校整合優質資源，推動理工科高校與高水平師範大學聯合培養科學類課程教師。特別提出鼓勵內地與香港“國優計劃”研究生跨校學習、交流，重點支持內地“國優計劃”研究生赴香港學習教師教育課程，在香港進行教育實踐。同時明確了跨校聯合培養和雙研究生學位授予的具體要求。



《通知》強調要暢通學生從教通道，要求各地根據“國優計劃”研究生取得的中小學教師資格學段與學科，積極推動“國優計劃”研究生到中小學任教。鼓勵各地探索試點高校與優質中小學建立“訂單”培養合作關係。支持各地通過到崗退費等方式吸引“國優計劃”研究生從教，納入公費師範生管理。