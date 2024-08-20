富權：國民黨調整策略為“打珊不打柯”？

中評社香港8月20日電／澳門新華澳報20日發表富權文章：國民黨調整策略為“打珊不打柯”？以下為文章內容。



中國國民黨籍台北市議員鍾小平昨日再次到台北地檢署按鈴，針對其十二日提告的“政治獻金案”，將時任競選總幹事黃珊珊追加提告。鍾小平在受訪時表示，今天要提告兩件事，第一件是柯文哲“政治獻金案”，建請檢察官傳喚黃珊珊，因為黃珊珊是是時任競選總幹事。第二件是，黃珊珊及求真民調關智宇“二零二四”大選做假民調，意圖使候選人侯友宜不當選，涉嫌違反《選罷法》。



倘是與鍾小平及其同黨台北市議員同僚游淑慧十二日前赴台北地檢署按鈴告發“政治獻金案”時的矛頭指向，是柯文哲相比，今次鍾小平似乎是悄悄地調整了策略，將矛頭轉向黃珊珊。雖然他在提到“政治獻金案”時，有將之與柯文哲連帶在一起（實際上也必須是如此），也雖然鍾小平昨日在口頭上嘲笑柯文哲明明智商一百五十七，卻“笨得跟雞一樣”，但又毫不隱諱地表示，國民黨目前方向是“打珊不打柯”。



顯然，鍾小平昨日的“追告”黃珊珊，是在自己於十二日按鈴提告柯文哲夫婦等人之後，有黨內中常委要求黨中央約束小雞們，現階段不宜落井下石，追打柯文哲，而且國民黨內群組也形成了“打珊不打柯”的“沒有共識的共識”之後，進行的“補救”行動。



國民黨為何會形成“打珊不打柯”的共識？這從鍾小平昨日在台北地檢署門前回應記者們的訪問中，可以看到端倪。鍾小平說，他要為侯友宜申冤，因為當初“藍白合”已經簽下六點協議，但黃珊珊卻從中阻攔並撕毀六點協議。黃珊珊拿著假民調來作為破壞“藍白合”的依據，並向金主大肆募款，意圖使侯友宜不當選的“都是黃珊珊”。他說，他認識黃珊珊二三十年，她“從頭到尾每一根毛髮都恨死國民黨”，因而聲稱黃珊珊根本是蔡英文派來做破壞“藍白合”的臥底。



鍾小平的這個論調，完全符合國民黨及其支持者的固有認知，黃珊珊是破壞“藍白合”的“頭號戰犯”，這也是國民黨及其支持者心中之痛。但這卻與柯文哲競選總部深陷的“政治獻金案”是兩碼事，因而鍾小平就以黃珊珊搞假民調意圖使侯友宜不當選，涉嫌違反《選罷法》，將兩者連接了起來。

