網評：數字化時代下文物傳播利用創新

中評社北京8月20日電／與古為新向未來——專家熱議數字化時代下文物傳播利用創新



來源：新華社 作者：新華社記者張格、劉芳洲



數字化時代下，沉睡的文物如何“活”起來？科技如何為文物保護與研究注入新的活力？“文物＋”又有怎樣的發展空間？



8月18日至19日，馬王堆漢墓考古發掘50周年國際學術研討會在湖南長沙召開。來自學術界、文化界、科技界及傳媒界的專家學者和行業代表，圍繞文化遺產保護與傳承、科技賦能文物傳播利用等話題展開交流。



多位專家表示，5G、大數據、雲計算、人工智能等前沿技術快速發展，深刻改變了文物傳播和利用方式。新技術、新理念下，記錄過去、映照當下、啟迪未來的文物，正不斷走出“深閨”、走近觀眾，穿越時空、融入當下。



“如今很多人走進博物館，借助AR眼鏡等設備瞭解文物背後的故事。”蘇州和雲觀博數字科技有限公司聯合創始人、CEO楊曉華說，科技為沉睡千年的文物插上翅膀，讓歷史活起來，拉近了博物館與觀眾的距離。



博物館承載著歷史記憶，是各國的文化基因庫。國際博物館協會亞太地區聯盟主席安來順說，如今，中國博物館界在國際交流中更加成熟，正努力成為全球博物館事業發展的積極參與者和有價值的貢獻者。

