國家文物局：中國重要石窟寺大險情基本消除

中評社北京8月20日電／據新華社報導，“2024·石窟寺保護國際論壇”19日在甘肅省敦煌市開幕。據國家文物局介紹，經過70多年的努力，中國重要石窟寺重大險情基本消除。



石窟寺是文化遺產的重要類型之一。公元3世紀石窟藝術傳入中國，與中華優秀傳統文化相結合併不斷傳承發展，體現了中華文化源遠流長的特色，見證了中外文化交流的歷史。國家文物局組織開展的全國石窟寺專項調查結果顯示，全國共有石窟寺2155處，摩崖造像3831處，共計5986處。



歷經千年的石窟寺曾面臨風險挑戰。以莫高窟為例，新中國成立之前，石窟岩體曾有明顯裂隙，存在坍塌風險。通過實施莫高窟崖體加固工程等，這座千年石窟的文物安全得到有效保障。此外，雲岡石窟、龍門石窟、麥積山石窟、大足石刻等石窟寺陸續建立保護機構，完成相關保護工程，消除了重大險情，為高水平保護奠定了堅實基礎。



國家文物局副局長關強在開幕式上表示，我國石窟寺本體保護修繕、載體加固與環境治理、數字化保存與監測等方面的探索實踐卓有成效，融“價值闡釋—監測預警—環境控制—災害治理—保護修復”於一體的中國石窟寺綜合保護理念成為共識，石窟寺保護利用水平顯著提升，文化影響力日益增強。



論壇期間，來自16個國家的石窟寺保護研究專家聚焦“助推‘絲路文化’交流，築夢‘一帶一路’建設”主題，圍繞石窟寺保護理念與技術、考古與價值闡釋、管理與能力建設等進行研討，助推“絲路文化”交流走深走實。



本次論壇由國家文物局主辦，甘肅省文物局、酒泉市人民政府、中國文化遺產研究院、中國古跡遺址保護協會聯合承辦。