聯合國秘書長呼籲停止對人道主義工作者襲擊

8月16日，一名巴勒斯坦人從加沙地帶南部城市汗尤尼斯西北部的一座城鎮撤離。（來源：新華社） 中評社北京8月20日電／據新華社報導，8月19日是世界人道主義日。聯合國秘書長古特雷斯當天發表視頻致辭，向人道主義工作人員致敬，並呼籲停止對人道主義工作人員和所有平民的襲擊。



古特雷斯說，去年，聯合國協調的人道主義行動為1.4億多人提供了拯救生命的援助。在資金嚴重短缺的情況下，人道主義工作人員努力克服困難，為有需要的人提供援助。



古特雷斯說，2023年是有記錄以來人道主義工作人員死亡人數最多的一年。在加沙、蘇丹和其他地方，人道主義工作人員和平民遭到襲擊、殺害、傷害和綁架。他呼籲停止對人道主義工作人員和所有平民的襲擊，並表示各國政府應向衝突各方施加壓力以保護平民，停止向違反國際法的軍隊和團體轉讓武器，同時結束有罪不罰的現象，使肇事者受到法律的制裁。



據聯合國人道主義事務協調廳發布的數據，2023年全球共有280名人道主義工作人員遇難，這一數字創下歷史新高，另有78名人道主義工作人員被綁架，196人受傷。



2003年8月19日，聯合國駐伊拉克巴格達辦事處遭汽車炸彈襲擊，造成包括聯合國伊拉克問題特別代表德梅洛在內的20餘人死亡、150多人受傷。為紀念在此次襲擊事件中獻身的工作人員，聯合國大會2008年12月通過決議，決定將每年的8月19日定為世界人道主義日。