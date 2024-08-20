8月19日，哥倫比亞科學家海梅·安德烈斯與“蛟龍號”合影。（來源：新華社） 中評社北京8月20日電／據新華社報導，19日，“蛟龍號”載人潛水器搭載潛航員傅文韜、趙晟婭以及來自哥倫比亞的科學家海梅·安德烈斯，在西太平洋海域完成2024西太平洋國際航次科考的第2潛次作業，這是“蛟龍號”首次搭載外國科學家下潛作業。



據傅文韜介紹，當天的下潛在西太平洋海域一座尚未正式命名的海山山坡進行，重點對底栖生物和水體環境進行調查，觀察拍攝了海底生物分布情況，采集到多個品種的海參、海綿、冷水珊瑚以及底層海水、沉積物等樣品。當日最大下潛深度為3333米，水下作業約6個小時。



從事海洋生態保護研究的安德烈斯說，此次下潛是他最寶貴的人生經歷，船上各個團隊的成員都給予他大力支持。“中國的潛航員不僅精通潛水器駕駛，還是海洋生物專家，他們帶領我辨認了很多海底生物，采集到長度近半米的海參等代表性樣品，我們高效完成了科學目標。”



本航次境外首席科學家、香港浸會大學教授邱建文表示，2024西太平洋國際航次科考是中外科學家攜手開展海洋生物多樣性保護研究的寶貴機會。大家來自不同國家，擅長海洋生物、地質、生態等不同領域，但都在交流互鑒中推動了彼此的研究。



2024西太平洋國際航次科考由自然資源部中國大洋事務局組織，國家深海基地管理中心實施。中外科學家計劃在西太平洋海域借助“蛟龍號”進行18次下潛作業，圍繞海山這一深海典型生態系統和環境開展調查。