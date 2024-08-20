【
大
中
小
】 【
打 印
】
希拉莉稱賀錦麗很可能成為美國第一位女總統
http://www.CRNTT.com
2024-08-20 11:15:03
中評社香港8月20日電／美國前國務卿希拉莉在民主黨全國代表大會上發言，向總統拜登致敬，說拜登為白宮帶來了尊嚴、正派和能力，感謝他一生的服務和領導。
香港電台報導，身穿白色長褲套裝的希拉莉，提到她在2016年競選總統失敗的經歷，形容當年接受黨內提名是她一生的榮幸，又說她和即將接受提名的副總統賀錦麗，共同在最高、最堅硬的玻璃天花板上開了很多裂縫，認為賀錦麗很可能突破，成為美國第一位女總統。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
黃介正：美國大選沒有一方敢說自己勝算大
(2024-08-20 00:55:01)
譚偉恩：賀錦麗優勢起 特朗普競選不輕鬆
(2024-08-18 00:25:41)
胡全威：特朗普辯論吸睛強 賀錦麗應採固守
(2024-08-14 01:05:04)
洪耀南語中評：如何對付特朗普？賀錦麗或贏
(2024-08-11 00:39:07)
周韻采：美還會禁TikTok 台灣也會嗎
(2024-08-09 00:07:36)
網評：美國民主政制危機與價值觀外交荒謬
(2024-08-08 13:50:03)
美國大選人馬到齊 李大中析兩陣營差異
(2024-08-08 00:47:46)
民主黨維穩！張其祿：賀錦麗配華茲搶搖擺州
(2024-08-08 00:34:43)
張延廷析29國環太軍演 中國有三大優勢
(2024-08-04 00:25:16)