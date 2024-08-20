希拉莉稱賀錦麗很可能成為美國第一位女總統

中評社香港8月20日電／美國前國務卿希拉莉在民主黨全國代表大會上發言，向總統拜登致敬，說拜登為白宮帶來了尊嚴、正派和能力，感謝他一生的服務和領導。



香港電台報導，身穿白色長褲套裝的希拉莉，提到她在2016年競選總統失敗的經歷，形容當年接受黨內提名是她一生的榮幸，又說她和即將接受提名的副總統賀錦麗，共同在最高、最堅硬的玻璃天花板上開了很多裂縫，認為賀錦麗很可能突破，成為美國第一位女總統。



