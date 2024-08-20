6月2日，在南非米德蘭的大選計票中心，電子顯示屏顯示南非大選最終計票結果。（來源：新華社） 中評社北京8月20日電／網評：從“超級選舉年”看全球政壇之變



來源：新華社 作者：闞靜文 丁宜



今年被國際輿論稱為全球“超級選舉年”。據媒體不完全統計，70多個國家和地區在這一年舉行重要選舉，如今有三分之二的選舉已完成。國際媒體和分析人士認為，這些選舉結果呈現出三大趨勢：不少國家的傳統執政大黨遭遇挫折，通脹、移民等觸及民眾關切的經濟社會議題對選舉結果產生直接影響，西方政壇中右翼和極右翼勢力進一步崛起，加劇社會撕裂和民意分化。許多國家的政治力量重新分化組合，將給各國政局和全球治理帶來更多不確定性。



傳統執政大黨遇挫



縱觀今年世界範圍內的選舉活動，一些國家的傳統執政黨或執政聯盟失勢，引發廣泛關注。據媒體不完全統計，在已經完成的重要選舉中，有約一半的選舉結果未能“維持現狀”。



印度執政黨議席數不及預期，或將給未來執政帶來掣肘。6月5日公布的印度人民院（議會下院）選舉最終計票結果顯示，雖然執政黨印度人民黨（印人黨）主導的全國民主聯盟贏得了過半數席位，但印人黨本身的席位較上屆大選大幅減少，未能過半。因此，印人黨不得不與其他政黨組建聯合政府，這將給總理莫迪的新任期帶來更多挑戰。



