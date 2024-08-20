過境免簽　戳破西方編織的“信息繭房”

在河南省的老子研究院，外國遊客欣賞文創產品。（來源：大公網） 中評社北京8月20日電／網評：老外的驚嘆 戳破西方編織的“信息繭房”



來源：大公報 作者：李陽波



西安華燈初上，在李白“人生得意須盡歡，莫使金樽空對月”詩詞雕塑下，一群來自歐洲的遊客用手機認真錄著視頻。“我回去後要把這些都放上網，讓大家看看什麼是中國。”來自奧地利的David的手機背面，貼著一位中國文創小店店主贈送的一個貼紙：“China Travel走起來！”



在西方國家，部分“有心之人”曾刻意地描述一個片面的中國。慶幸的是，謊言和偏執之詞正在被越來越多到訪中國的西方遊客所戳破。“太震撼了！”“太神奇了！”“太想不到了！”在中國很多景區，這樣的話語幾乎成了外國旅遊團的專用名詞。這些驚嘆，是打破中國刻板印象的情感表達，戳破了西方政客和媒體長期以來刻意編織的“信息繭房”、炮製的“陰間濾鏡”，也蘊含對中國城市建設、社會發展的認可和尊敬。



144小時過境免簽政策口岸的不斷擴容、與中國境內居民一樣簡單方便的刷卡和移動支付消費，還有越來越多景區推出的涵蓋全球近40個國家、支持24種語言和近30種貨幣支付的境外旅遊訂購平台。近年來，中國各部門不斷出台措施和政策，全面提高外籍遊客在華購票、餐飲、住宿、出行、預約的便利化水平。近來火爆的入境游市場，便是入境遊客在中國旅遊便利化提升的最好例證。



“在中國旅遊，看到景色之美，處處充滿City，也能感受到中國及中國人民的熱情和真誠。”相信隨著開放的大門越開越大，隨著政策措施的持續優化，未來將會迎來一個又一個入境旅遊的高潮。