法國福州十邑同鄉會會長一行到訪福州僑聯

（來源：中國僑網） 中評社北京8月20日電／據中國僑網報導，據福州市僑聯19日消息，日前，法國福州十邑同鄉會會長石朝鶴一行到訪福州市僑聯，市僑聯主席林高星、副主席李清華熱情接待了來賓，雙方進行座談交流，共話鄉情，展望合作。



石朝鶴首先代表法國福州十邑同鄉會向福州市僑聯長期以來對海外鄉親的關心與支持表示衷心的感謝。他詳細介紹了同鄉會近期的會務情況以及旅法福州籍鄉親在法國的學習、工作與生活狀況，並表明此行的目的是進一步加強與福州市僑聯的溝通聯繫，探索合作新機遇，共同為家鄉福州的發展貢獻力量。



石朝鶴表示，儘管身處異國，但法國福州十邑同鄉會的鄉親們始終情系桑梓，渴望能為家鄉盡點力，做點實事。



林高星高度評價了同鄉會在團結海外鄉親、傳承中華文化、促進中法友好交流等方面所做出的積極貢獻。他指出，福州市僑聯作為廣大歸僑僑眷和海外僑胞的“娘家”，始終致力於為僑服務，並以僑為橋，凝聚僑心、匯聚僑力，推動福州與世界各地在經濟、文化、教育等領域的交流合作。



林高星表示，希望雙方能夠以此次訪問為契機，進一步加強溝通聯繫，拓寬合作領域，共同探索更多服務鄉親、促進發展的新模式、新路徑，為福州的繁榮發展貢獻僑界力量。