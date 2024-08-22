中評觀察：2024陝台文化交流周四大抓手

陝台文化交流周開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社北京8月22日電（記者 海涵）“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周日前在陝西舉行，此次交流周以“弘揚中華文化，譜寫青春華章”為主題，主要活動集中在8月12日－17日，內容多彩、形式多樣。據筆者觀察，文化、青年、科技、教育是本次陝台文化交流周的四大重要抓手和落腳點。



第一，立足文化厚實土壤，喚起同胞情感共鳴。陝西是中華民族和華夏文明的重要發祥地之一，歷史文化厚重。從中華民族人文初祖黃帝制衣冠、建舟車、制音律、創醫學，到周朝創造發展禮樂制度，再到秦王朝首度締造大一統國家，繼而漢唐開辟璀璨盛世......在這片土地上，五千年來中華文明從未中斷，一代代炎黃子孫在此賡續中華文化，繼往開來拓展文化廣度與厚度，為後世留下了極其豐富的中華文化瑰寶。



參加2024陝台文化交流周活動的12個參訪團分批次參訪了陝西眾多人文遺跡，包括黃帝陵、秦始皇兵馬俑博物館、陝西歷史博物館、陝西考古博物館、寶雞青銅器博物院等地。參加活動的台胞們在黃陵尋根謁祖、祭拜祖先黃帝，作為炎黃子孫、華夏兒女的身份認同進一步加強。在一個個博物館裡，帶有濃厚歷史印跡的文物在眼前鋪開，中國歷史的綿長畫卷和中華文明的抽象概念漸漸變得具象，“感覺到作為中國人的光榮和驕傲”，台胞由衷感嘆道。



第二，聚焦青年主體地位，促進心靈走親走近。參加2024陝台文化交流周活動的台胞有近400人，其中包括300名左右台灣青年。青年是民族的希望，國家的未來，承擔著國家統一、民族復興的責任和使命。在當前歷史階段，青年是推動兩岸關係發展的一股重要力量。青年沒有太多歷史包袱，更容易創新交流的方式方法，也更能不分“你我”地打成一片、融合在一起，促進心靈契合。

