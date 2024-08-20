馬英九基金會將率台灣青年再訪大陸

中評社北京8月20日電／據大公報報導，據中通社消息：馬英九基金會執行長蕭旭岑本周將再度率台灣青年學子訪問大陸。蕭旭岑強調，將全力推動兩岸民間交流，尤其是年輕人之間的交流，來消除綠營政客築起的高墻。



台媒報導，蕭旭岑上個月剛率領“大九學堂”學生團訪問重慶，本周將再率團訪問廣東、上海。蕭旭岑指出，民進黨賴清德當局的策略是要“封鎖兩岸”。其與部分政客、媒體人不斷運用“認知作戰”手法，營造兩岸“開戰”情緒，完全背離台灣利益，也不瞭解台灣多數年輕人渴望認識大陸、認識世界的熱情。



“幾次大陸參訪下來的經驗，發現兩岸學子交流熱絡，一點都沒有綠營炒作的劍拔弩張感”。蕭旭岑強調，兩岸之間存在制度上的差異，但這並不是製造對立的借口。正因為如此，反而更需要深化交流，才能促進雙方相互理解。馬英九基金會將扮演兩岸青年之間的橋梁，全力走出有別於綠營的和平大道。



據瞭解，馬英九卸任台當局領導人後成立馬英九基金會，並舉辦“大九學堂”青年營隊。基金會稱，此舉是為了鼓勵台灣青年學子關心社會，也關心政治、經濟、文化等議題。



今年4月，隨馬英九來大陸參訪的台灣青年表示，通過參訪交流對中華文化有了全新認識，也感受到文化震撼。對此，國台辦發言人表示，來訪的台灣青年對大陸之行有非常多的感悟。大陸一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，樂見更多台灣青年來大陸交流有所感有所得。希望台灣青年尤其是從來沒有到過大陸的台灣青年來大陸走走看看，親身感受大陸的發展進步和中華文化，增進兩岸青年朋友相互瞭解。