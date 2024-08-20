電子競技讓兩岸青年交流更“來電”

中評社北京8月20日電／據新華社報導，聚光燈下，22歲的黃嘉莨笑容滿面，手捧獲獎證書站在新認識的大陸朋友們身邊。“看鏡頭！三、二、一！”快門聲響起，相機記錄下這群兩岸“電競青年”的美好一瞬。



黃嘉莨是一位來自台灣的大四學生。在日前舉辦的第四屆海峽兩岸（福州）名校電競營中，25位台灣學子組成5支隊伍，與另外5支大陸高校隊伍在遊戲《英雄聯盟》中交手。歷經3天競技，黃嘉莨所在的萬能科技大學電競隊奪得銀牌。



在黃嘉莨看來，比賽激烈的交鋒過程是電競選手們獨特的交流方式。“大陸的對手們在比賽中展現了很多之前沒見過的新戰術、新思路，這對我們提高競技水平很有幫助。”



在電腦屏幕外，場下觀戰的選手們為比賽雙方送上同樣的歡呼和鼓勵。“相同的熱愛讓友誼跨越了身份、空間，我想這就是電競的魅力所在。”黃嘉莨笑著說。



借著本次參加比賽的機會，黃嘉莨第一次來到了海峽對岸。福州乾淨整潔的街道、飛速發展的城市面貌，以及大陸選手們身上的自信和友善，都給他留下了深刻的印象。“除了參加比賽，也希望自己能有更多機會來走一走，體驗大陸同齡人的生活方式。”他說。



隨著時代發展，電子遊戲已成為兩岸眾多年輕人的“心頭好”，從中延伸出的電子競技收穫了大量關注。



“電競是兩岸青年交流很好的媒介，與人溝通交流也是電競帶來的樂趣之一。”萬能科技大學電競隊領隊林鈺翔說，對於很多年輕人而言，電子遊戲更像是一種社交方式，兩岸語言相通、文化同源，在共同愛好的驅使下，青年們很容易對彼此產生認同感。

