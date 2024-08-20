兩岸青年海青節暢聊發展機遇

中評社北京8月20日電／據人民日報報導，在近日於福建福州舉辦的第十二屆海峽青年節（以下簡稱“海青節”）峰會上，兩岸青年代表暢聊在大陸追夢打拼、收穫情誼的故事後紛紛表示，未來兩岸年輕人更要多多瞭解、多多合作。現場掌聲、笑聲不斷，表達著對兩岸“夢想合夥人”攜手同行的支持與祝福。



本屆海青節以“互學互鑒·融合發展”為主題，涵蓋科技創新、就業創業、體育競技、文化藝術、民間信仰等方面的活動，由國務院台灣事務辦公室、中華全國青年聯合會、福建省人民政府主辦。



在這裡實現夢想



“我可以自豪地說，來大陸讀書是正確選擇。我在大陸找到了人生的廣闊舞台。”在湖南求學四年的台灣姑娘鄭雅羚在活動分享環節時說，這些年，她在高水平涉外交流活動中擔任過翻譯、在大型互聯網企業進行了職業體驗，相關經歷都讓她拓寬了視野，得到了鍛煉。“我想對所有台灣小夥伴說，來，親觸大陸！這裡不僅有美景美食，還有美好的未來。”



來大陸之前，台青陳瑪莎是一名泥瓦工。2019年，她在台灣高雄偶遇了正在進行田野調查的廈門大學研究生韋肖佳祺，此後一直保持著聯繫。2021年，借著自媒體短視頻發展的東風，兩人決定結伴嘗試自媒體創業。如今，她們已經走過大陸50多個城市，拍攝了近200條視頻；陳瑪莎的抖音賬號已有14萬粉絲，所發視頻獲220多萬個贊。“我們會做好這份事業，用鏡頭帶給大家一個真實、立體的大陸。”



值得一提的是，2024巴黎奧運會舉重男子61公斤級冠軍李發彬、2024巴黎奧運會舉重女子81公斤以上級冠軍李雯雯也來到了峰會現場。他們通過分享個人的奮鬥經歷，激勵兩岸青年拼搏進取、勇創佳績。“我們的青春本就是用來奮鬥的，無悔青春，不負韶華。”



“當前，祖國大陸正以高質量發展全面推進中國式現代化建設，中華民族偉大復興前景光明。”海青節峰會上，中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明致辭時表示，大陸願意率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件。希望兩岸青年同心同行，攜手打拼。

