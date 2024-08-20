善用AI抗黑客入侵　提升防守效率保系統

中評社北京8月20日電／據大公報報導，網絡安全為國家安全重點領域之一。港專學院昨日舉辦了一場以“高級持續威脅APT與大語言模型GPT”為主題的網絡空間安全座談會，特邀“深信服”的首席架構師及首席安全研究員彭峙釀博士擔任主講嘉賓，深入探討了APT（高級持續威脅）與GPT（大語言模型）的技術原理及其在網絡安全領域的實際應用。彭博士指出，未來網絡安全的重點將是利用AI技術來應對大規模且複雜的網絡安全挑戰，有了AI，防守效率會大大提高。＼大公報記者 唐雪婷



彭峙釀博士在隱私計算、軟件安全、威脅獵捕和人工智慧領域積累了豐富的經驗，他在座談會上介紹了網絡攻擊的多重動機，並指出攻擊者入侵系統後可能造成的嚴重後果，“網絡攻擊者入侵私人電腦後，不僅會收集私人電腦裡面的資訊，甚至還可以提升權限，訪問公司整個內網業務系統，從而獲得更多更高機密的資訊。”



讓AI成為網絡安全工程師



彭博士還提到，隨著技術的不斷進步，攻防對抗的難度和門檻也在逐漸提高。他預測，未來網絡安全的重點將是利用AI技術來應對大規模且複雜的網絡安全挑戰。他表示，AI自然語言的處理能力很強，將漏洞數據、安全報告、流量日志等相關數據通過LLM安全大模型進行訓練，再將指令進行微調，生成漏洞分析指令、安全檢測指令、日志分析指令，就可以讓AI成為一個網絡安全工程師去解決相應的問題，從而提高效率。他補充道，“在過去發生的網路攻擊事件可以瞬間達到數百條，人類根本看不了，但有了AI之後，就相當於全天24小時有一個專業的人士幫你去分析解讀數據，那防守效率就會大大提高。”