廣東自貿試驗區成港澳投資首選地

中評社北京8月20日電／據新華社報導，廣東省政府新聞辦日前召開新聞發布會介紹，廣東自貿試驗區成立9年來，累計入駐港澳資企業2.6萬家，實際利用港澳資509億美元，占廣東自貿試驗區實際利用外資的九成以上，成為全國港澳投資的首選地。



廣東省商務廳廳長張勁鬆介紹，廣東自貿試驗區成立9年來，累計實際利用外資539億美元，年均增長近60億美元。固定資產投資累計超過1.2萬億元，年均增量超1300億元，帶動橫琴、前海、南沙三大平台國內生產總值增長超一倍。今年上半年，廣東自貿試驗區實現進出口3335億元，同比增長29%，實際利用外資19.6億美元。



廣東自貿試驗區營商環境已達到國際先進水平。正式實施自貿試驗區版跨境服務貿易負面清單，在金融、文化、專業服務等領域作出特別開放安排。橫琴、南沙放寬市場准入措施落地生效，前海出台全國首部投資者保護條例。目前，區內實有企業29萬家，吸引世界500強企業105家投資項目520個，集聚總部企業220家。



目前南沙已形成以智能網聯和新能源汽車、半導體、人工智能等先進製造業及航運物流、特色金融、國際商貿等現代服務業為重點的現代產業體系。前海成為全國最大類金融機構聚集地，註冊金融企業突破4萬家。橫琴科技研發和高端製造等產業加速發展，形成以集成電路設計為主要特色的產業集群。



廣東自貿試驗區成立9年來，全力推進粵港澳服務貿易自由化。擴大對港澳金融、法律、會計、工程、旅遊和檢測認證等服務業開放，落地了全國首家港澳資獨資或控股的銀行、證券、基金機構，實現粵港澳跨境支付、跨境理財通、跨境保險、跨境住房按揭等創新措施。港澳建築師、工程師等24類專業人士備案即可執業，港澳青年創新創業基地已累計孵化創業團隊2251家。



