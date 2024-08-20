中央惠港措施成效彰顯　旅遊業丁財兩旺

中評社北京8月20日電／據大公報報導，中央今年推出多項惠港措施，包括開放更多個人游城市、擴大免稅額、外國團經港入境海南可免簽停留六日等，為香港旅遊業帶來更多機遇。本港今年首7個月共錄得約2500萬人次訪港，按年增加逾五成，其中內地旅客占1930萬人次。有酒店業界形容，今個暑假“好豐收”，入住率達85至90%。



有旅遊業界表示，受惠於連串惠港措施，以及香港不斷提升服務質素和加強推廣，訪港旅客數字增長理想，頭半年已經超越很多其他亞洲地區，認為業界需加緊做好內地路線和產品，同時需增加往返國內中長距離城市的航班。有旅遊學者建議香港要做好旅遊從業員培訓，提供晉升階梯，提高服務態度質素，用好惠港措施。



今年以來，中央兩次擴大“個人游”城市名單，先後在三月及五月新增西安、青島、太原、呼和浩特、哈爾濱、拉薩、蘭州、西寧、銀川和烏魯木齊，涵蓋城市至此增至59個，包括所有內地省會和自治區首府城市。



自7月1日起，內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度，由人民幣5000元提高至12000元，同時保留在進境口岸免稅店額外購買人民幣3000元免稅商品政策的措施。相關措施先在陸路口岸實施，並由8月1日起擴展至所有口岸，包括機場與碼頭。



此外，由7月30日起，港澳地區外國旅遊團，經港澳入境海南可以免簽停留六日，新政策有助香港建立一程多站旅遊模式，吸引新加坡等東南亞旅客先訪港再訪海南。

