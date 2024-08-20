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日機場因候機室剪刀丟失大亂 多趟航班延誤
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2024-08-20 16:48:11
中評社北京8月20日電／據海外網報導，據日本《北海道新聞》8月19日消息，17日，日本北海道新千歲機場候機室區域的一把剪刀丟失，致整座機場陷入混亂，200多趟航班延誤。而剪刀第二天在涉事店鋪被找到。
17日上午，新千歲機場候機室區域商店內，有員工發現業務用的剪刀丟失。為確保安全，機場緊急關閉所有安檢口，安排全體乘客重新安檢。事發時正值日本盂蘭盆節假期尾聲，機場36趟航班取消，201趟航班延誤，4萬名乘客受影響。
這把不翼而飛的剪刀第二天在涉事店鋪被找到。機場運營方稱，今後將強化管理機制。
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