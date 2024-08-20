韓稱一朝士兵越過軍事分界線　朝方暫無回應

中評社北京8月20日電／據央視新聞消息，當地時間8月20日上午，據韓國軍方消息，一名朝鮮士兵當天凌晨在朝韓邊境的江原道高城地區越過朝韓軍事分界線進入韓國。韓國軍方稱已將該士兵移交有關部門，進一步調查其越境過程等具體內容。



目前，朝鮮方面對此暫無回應。