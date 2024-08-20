“中日語言文化教育國際學術研討會”舉行

中評社北京8月20日電／據人民網報導，8月18日至19日，由“日中言語文化教育推進會”主辦，南開大學國際教育學院、漢語言文化學院和大連大學外國語學院協辦的第三屆“中日語言文化教育國際學術研討會”在日本福岡召開。該研討會始於疫情期間，前兩屆均在線上舉行，本屆為向中日兩國學者、教師、研究生們提供更多的交流機會，首次採用了線上與線下同時進行的方式。



日中言語文化教育推進會會長李偉在開幕式上對中日兩國廣大學者的積極參與表示熱烈歡迎和衷心感謝。南開大學國際教育學院、漢語言文化學院院長劉佳在致辭中表示，九州曾是中國文化傳入日本的第一個台階，如今“中日語言文化教育國際學術研討會”也將成為一件功在當代、利在千秋的事業，在今天和未來成為文化交流、思想交匯、學術爭鳴的平台。



本屆研討會與會人員來自中國的南開大學、大連大學、吉林大學、中國人民大學、北京師範大學、青島大學、北京社會管理學院、廣東科技學院以及日本的久留米大學、西南學院大學、北九州市立大學、下關市立大學、梅光學院大學、山梨縣立大學、名古屋大學、帝京大學、城西國際大學共17所大學，學者和研究生們就各自的研究領域發表了精彩的研究報告。



研討會涉及的主題主要有漢語語言研究、國際漢語教育、日中文化思想、日語教育研究、語言教學技巧以及日中文史等內容。