俄外交部將32名英國公民列入禁止入境名單

中評社北京8月20日電／據央視新聞報導，當地時間19日，俄羅斯外交部發表聲明，宣布將多個機構的32名英國公民列入禁止入境名單。



聲明稱，這些機構的專家評估和制定包括干涉別國內政在內的相關目標，並被整個西方廣泛用於實施反俄路線。



聲明同時強調，俄方仍將繼續擴大針對英國公民的禁止入境名單。