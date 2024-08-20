【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄外交部將32名英國公民列入禁止入境名單
http://www.CRNTT.com
2024-08-20 16:41:36
中評社北京8月20日電／據央視新聞報導，當地時間19日，俄羅斯外交部發表聲明，宣布將多個機構的32名英國公民列入禁止入境名單。
聲明稱，這些機構的專家評估和制定包括干涉別國內政在內的相關目標，並被整個西方廣泛用於實施反俄路線。
聲明同時強調，俄方仍將繼續擴大針對英國公民的禁止入境名單。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中央歌劇院在俄羅斯舉辦專場演出
(2024-08-20 16:40:15)
以色列爆炸案 台官方：當地僑民無撤離需求
(2024-08-20 15:21:05)
激戰庫爾斯克是否讓俄烏離談判越來越遠？
(2024-08-20 13:30:08)
曝光！美雇傭兵集團在庫爾斯克參戰
(2024-08-20 12:46:02)
美媒爆：烏克蘭突襲打斷俄烏秘密談判
(2024-08-20 12:44:35)
俄：美國主導多國部隊戰機接近俄空天軍飛機
(2024-08-20 11:12:05)
外媒：皇家海軍淪為英軍中的“窮親戚”
(2024-08-19 14:23:26)
俄緊急情況部：自庫爾斯克州撤1700余人
(2024-08-19 12:32:37)
俄軍部署蘇-30SM2對付F-16？
(2024-08-19 11:00:55)
澳英美向互免武器出口限制邁出一步
(2024-08-19 10:20:39)