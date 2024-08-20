俄外交部：俄烏無和談計劃

中評社北京8月20日電／據大公報報導，綜合《華盛頓郵報》、《聯合早報》消息：美媒17日稱，烏克蘭對俄羅斯庫爾斯克州的突然進攻破壞了卡塔爾促成俄烏雙方“局部停火”秘密談判的努力。但俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃18日否認此說法，表示俄烏並無談判計劃。



《華盛頓郵報》17日稱，俄烏雙方原計劃本月派遣代表團前往卡塔爾首都多哈，就停止襲擊對方能源和電力基礎設施進行談判，相當於“局部停火”談判。報導援引“瞭解談判情況的外交官和官員”稱，參與談判的一些人還希望能夠達成一項更全面的協議來結束俄烏衝突。但烏軍本月6日越境襲擊庫爾斯克州導致計劃中的談判中斷。



扎哈羅娃18日就《華盛頓郵報》的報導回應說：“沒有人中斷任何協議，因為沒有什麼可中斷的。”她表示，俄烏兩國政府並未就民用關鍵基礎設施的安全進行過直接或間接的談判。烏克蘭總統辦公室則稱，多哈會議因“中東局勢”被推遲，將於22日以視頻會議形式舉行。



過去一年多，俄軍用巡航導彈和無人機襲擊烏克蘭電網等設施，導致烏全國範圍輪流停電；烏克蘭則用遠程無人機襲擊俄境內的石油設施。俄總統普京日前指控烏軍對庫爾斯克州民用基礎設施發動地面攻擊，並表示俄方無法在這種情況下與烏方談判。