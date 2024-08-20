網評：反華媒體改打“經濟牌”抹黑香港

中評社北京8月20日電／反華媒體改打“經濟牌”抹黑香港



來源：大公報 作者：陳凱文



市民不難發現，近日部分境外反華媒體抹黑香港的手段，正從慣用的“政治牌”轉變為“經濟牌”。他們不只誣稱香港的人權和自由在香港國安法和《維護國家安全條例》實施後出現所謂的“倒退”，還會拿香港的股市表現做文章，如：恒生指數的升跌、某家企業把總部遷往外地，或者是某家上市公司退市，都會被他們用作“唱衰”香港的借口，然後必定會把一切現象的因由，歸咎於香港維護國安法例的實施。



從地緣政治的角度而言，有此現象並不令人奇怪。畢竟，世界正處於百年未有之大變局，特別是中國成了第二大經濟體後，美國為保其單邊霸權，不斷調整對華策略。反中亂港勢力2019年勾結境外勢力，意圖奪取香港的實質管治權，境外勢力則意圖將香港變成顛覆國家根本制度的基地。所幸的是，中央在香港陷入回歸以來最嚴峻的危機之時，打出“組合拳”，制定實施香港國安法，完善特區選制，落實“愛國者治港”原則，成功阻止“港版顔色革命”圖謀，社會恢復秩序，香港實現由亂到治。



製造白色恐怖圖阻嚇外資



但是在世界政治格局未有根本性改變的當下，部分境外勢力只要一日仍視中國為假想敵，便一日不會放棄其亂港圖謀。當境外勢力發現過去扶植傀儡之路不通後，便會改用其他招數：首先是向特區公職人員實施所謂的“制裁”；其次是在輿論上攻擊抹黑國安法例使所謂“侵犯人權”；之後便是打“經濟牌”，恐嚇外企可能會誤墮法網，以此阻撓對方到香港投資，甚至是呼籲外企撤資。



任何對經濟稍有認識的人都會發現，這些外媒是在故意“唱衰”香港。香港作為外向型經濟，股市的上下波動均屬正常現象，而近年美國興起AI概念股，則吸引了不少熱錢流向美國股市。另一方面，為了應付通脹，美聯儲自2022年3月開始連續加息，累計加息幅度達525個基點，吸引了不少投資者將錢流出香港股市，轉作美元存款，間接影響了港股表現。可以說，港股表現的好壞，極易受外圍因素影響，硬要跟國安法例扯上關係，不過是邏輯上的單方論證。



至於有上市公司提出私有化和退市，主要原因通常是以下三個：一是公司股價長期處於低位，甚至低於部分公司的淨資產值；二是市場成交量長期偏低，影響公司的再融資能力；三是公司進行內部重組。當某間公司的股價與資產折讓大，大股東或外部財團就有意欲進行私有化退市。不過無論是何種原因也好，主動私有化的退市，基本上都是源於純粹經濟因素和商業決定，跟國安法和維護國安條例的實施，並無丁點關係。

