8月20日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京8月21日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧8月20日主持例行記者會，並就《武器貿易條約》生效十周年、菲律賓海警船侵闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域、中非務實合作等回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台華語環球節目中心記者：今年是《武器貿易條約》正式生效十周年。條約第十屆締約國大會正在瑞士日內瓦舉行，中國派團與會。請問發言人能否介紹有關情況？



毛寧：《武器貿易條約》是聯合國框架下唯一規範全球常規武器貿易的法律文書，對維護世界和平穩定、促進全球安全治理具有重要作用。



中國是《武器貿易條約》的支持者、踐行者。中國在武器貿易問題上採取慎重、負責態度，有關做法完全滿足甚至超出《武器貿易條約》要求，特別是中國只與主權國家開展軍貿合作，不向非國家行為體出售武器。中國嚴格遵循軍品出口三項原則，即有助於接受國的正當自衛能力；不損害有關地區和世界的和平、安全與穩定；不干涉接受國內政。



不同於個別國家“退群毀約”的做法，中國2020年正式加入條約以來認真全面履約，以實際行動為解決全球安全難題、規範國際武器貿易秩序提供中國方案。這充分展現了中國捍衛全球治理體系、支持多邊主義、推動構建人類命運共同體的誠意和決心。



中方願以條約生效十周年為新起點，與各方攜手共進，為完善全球武器貿易治理貢獻中國智慧，為動蕩的世界提供更多穩定性和確定性。



法新社記者：關於昨天菲律賓和中國海警船發生的碰撞事件，美國譴責了中國在南海的行為，並重申了對菲律賓的支持。請問中方對此有何評論？

