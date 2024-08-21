中評關注：專家析經濟體制改革三關鍵詞

中國政策科學研究會常務理事、經濟政策委員會副主任徐洪才（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京8月21日電（助理記者 馬一鳴）8月20日，中國記協舉辦主題新聞茶座，中國政策科學研究會常務理事、經濟政策委員會副主任徐洪才以“加快構建高水平社會主義市場經濟體制”為主題進行分享。他表示，經濟體制改革是基礎，需以經濟體制改革為牽引來帶動整個體制的系統性改革、全方位改革，經濟體制改革的目標是要建設高水平的社會主義市場經濟體制。分享過程中，徐洪才提到了經濟體制改革三個關鍵詞，並予以詳細說明：



第一個關鍵詞是“市場經濟”。他認為，我們要堅持市場經濟的改革方向不動搖，堅持市場在資源配置中發揮的基礎性作用、決定性作用不動搖，一個重要的前提是要促進生產要素的市場化改革，在更大範圍之內實現生產要素的自由流動，國民經濟的循環暢通，提高資源配置的效率。另外，還要促進市場主體的公平競爭，市場失靈時要發揮好政府的作用，提高政府服務於經濟活動的效率。



第二個關鍵詞是“社會主義”。徐洪才表示，這是由我國基本的經濟制度決定的。他強調，我們擁有制度優勢，既要發揮市場配置資源的優勢，又要以公有制為主體，促進社會公平。



第三個關鍵詞是“高水平”。他提到，體制機制的改革和創新，要自覺的對標國際高標準的經貿規則。從製造業開放到服務業開放，以及現在的數字經濟、人工智能、低碳綠色發展等方面，努力向高標準看齊，建立高水平的社會主義市場經濟體制是核心。另外，面對當前全球經濟發展動力不足的問題，徐洪才指出中國要始終保持戰略定力，以經濟建設為中心。

