中評社香港8月21日電／澳門新華澳報21日發表富權文章：賴清德就職三週月接到兩個“大賀禮”。以下為文章內容。



昨日是賴清德宣誓就職三周月，理應慶賀一番。賴清德果然也收到兩個“大禮包”，卻讓他一點也不“慶賀”得起來。



這兩個“大禮包”，其一是親民進黨的“台灣民意基金會”，公佈賴清德上任三個月的滿意度民調，其滿意度已經比五月就職時下滑了十一點二個百分點，意味著在過去三個月，賴清德流失了二百零六萬名“鐵粉”支持者。



其二是賴清德的“台南幫”又告“出事”。剛上任才三個月的“交通部長”李孟諺，被人在網路論壇PTT上爆料，早在十年前還在台南市政府服務時，就與一名張姓女子有多年婚外情，榮升“交通部長”後卻開始冷落對方，最終始亂終棄。而爆料文也附上多張李孟諺與張姓女子的甜蜜合照。李孟諺隨後承認此事並請辭“交通部長”，並獲“行政院長”卓榮泰批准，而卓榮泰也隨即安排現任“交通部”政務次長陳彥伯，從即刻起暫代“交通部長”一職。



賴清德的大量“鐵粉”流失，傳達了一個重要訊息，那就是賴清德的“蜜月期”已經結束。如果社會支持繼續不斷流失，執政將愈趨艱辛。實際上。台灣民意基金會”董事長游盈隆就引用學者分析認為，賴清德“蜜月期”的結束，這隱含下一階段政治過程的挑戰與考驗將接踵而來。而一些政論者也指出，賴清德上任後未花心思解決民生問題，只專注在“清算異己，選舉治國”，領導民進黨對外維持選戰的鬥爭手段，不斷透過府、院、黨、側翼的力量對在野黨潑髒水，阻擋多數民意盼望的“國會”改革，攔下賴清德不滿意的法案；對內則是派系鬥爭刀刀見骨，先是“大阿哥”鄭文燦因涉貪淪為階下囚，如今“蘇系”出身的李孟諺也因被爆出多年婚外情，上任短短九十二天即下台。全然不顧與民眾息息相關的重大民生議題。因而呼籲賴清德，人民真的不在乎誰是下一個被處理的對象，但如今選舉已經結束，請好好回到其職務的本職，為了人民專心治“國”。



至於李孟諺因“性醜聞”而下台，對於擺起一副“清正肅嚴”面孔，以“反貪”為名狂力掃除自己爭取連任路上“障礙”的賴清德，儼然是當頭一棒：原來賴清德旗下的“台南幫”，也是烏七八糟。實際上，前“行政院”發言人陳宗彥才剛被爆在台南市府任職時接受性招待，南檢跟進起訴不久，現在又被曝出另一位“台南幫”李孟諺有長達十年的婚外情而下台。安知道今後還將會不爆出多少“台南幫”的醜聞？



李孟諺本來是事務官，具有環境工程和水利、土木等專業，從基層公務員開始任職，在時任台北縣長蘇貞昌的邀請下，擔任台北縣政府水利局長，協助當時尚未升格的台北縣脫離水患，且完成整治基隆河等工程。並曾在工程會、台北市衛工處任職。後來被台南市長賴清德借用而重用，一路爬升到台南市水利局長、台南市秘書長。賴清德因升任“行政院長”而辭台南市長時，賴清德指定由李孟諺擔任代理台南市長，直至新任市長黃偉哲就任，隨後升任“行政院秘書長”，也是任職時間最久的“行政院秘書長”。而賴清德當選並出任台灣地區領導人後，他也接下了“交通部長”一職。



人們常說，“內政部”是“天下第一大部”，這是指其政治及行政行政而言，因為“內政部”掌管著包括選舉事務、政黨管理、地方制度、地方制度、“國土”管理等台灣地區最重要的政治事務，而且轄下有“警政署”、“消防署”和“移民署”等“準部級”單位。但在掌握財政資源方面，“交通部”也可說是“天下第一大部，因為其所掌握的財政預算以萬億元計，負責全台交通行政及交通事業，涵蓋陸、海、空運輸、觀光、氣象、郵政等領域的管理及投資，所轄下的“半部級”機構，如高速公路局、民用航空局、觀光署、公路局、“中央”氣象署、鐵道局、航港局、中華郵政公司、“國營”台灣鐵路公司、桃園國際機場司、台灣港務公司等，比“內政部”還多。因此，賴清德將李孟諺安排為“交通部長”，可見對其的信任及重用。



因此，李孟諺“出事”的原因，人們多偏向於“利益鬥爭”多於“派系鬥爭”。一方面，李孟諺雖然受到賴清德的重用，而且還是屬於“台南幫”的一員，但他卻不是民進黨員，因而在代理台南市長時，就成為台南市升格的首位無黨籍市長，因而沒有捲入民進黨內的派系鬥爭，雖然人們仍然將其視為廣義的“台南幫”；另一方面，正因為“內政部”總綰了台灣當局許多大型基建工程項目，每個項目的預算都是一千幾百億元，因而在招標時可能會“得罪”某些財團，而這些財團又擁有可以委聘私家偵探的財力，因而也就必然會以“挖掘”其醜聞來予以報復，或是希望能夠在推倒李孟諺後，由其代理人接過“交通部長”這個“肥缺”。



實際上，李孟諺一早就被人“盯住”。就在他剛出任“交通部長”時，就有人“爆料”，此時是“行政院秘書長”的李孟諺，今年四月間曾與涉嫌掏空“遠航”的前董座張綱維的律師喝咖啡。而現在被揭發的李孟諺婚外情對象張姓女子的永和住處“樺福水悅”，正巧就是張綱維旗下的建案，因而有由張綱維向張姓女子提供豪華住所之嫌。恰巧的是，“遠航”雖然是私人企業，但其航空業務卻是屬於“交通部”屬下的民航局管理。



不管怎樣，賴清德當年任台南市長時的“左右手”陳宗彥和李孟諺，已經雙雙折損。顯然，這是衝著賴清德而來，在客觀上也可說是對其抓捕鄭文燦等人的“反撲”。