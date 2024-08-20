新一期貸款市場報價利率未作調整

中評社香港8月20日電／20日，新一期貸款市場報價利率（LPR）出爐，1年期和5年期以上LPR均未調整，1年期LPR仍為3.35%。



新華社報導，當日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，1年期LPR為3.35%，5年期以上LPR為3.85%，均較上一期保持不變。中國人民銀行還宣佈，以固定利率、數量招標方式開展了1491億元逆回購操作，操作利率為1.7%，較此前保持不變。



LPR已替代貸款基準利率成為貸款利率定價的“錨”，每月定期發佈。此前，LPR是報價行在中期借貸便利（MLF）操作利率基礎上加減點形成報價。



中國人民銀行近期發佈的2024年第二季度中國貨幣政策執行報告指出，隨著利率市場化改革不斷深化，MLF利率對LPR的參考作用下降。同時，部分報價行報出的LPR偏高，與其最優質客戶貸款利率之間出現較大偏離，一定程度影響了報價質量。



為此，7月22日，中國人民銀行宣佈將公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標，明確了7天期逆回購操作利率的政策利率地位。同時，中期政策利率正在逐步淡出。



7月15日MLF利率未作調整，當月22日7天期逆回購操作利率下降10個基點，同日公佈的LPR迅速作出反應並跟隨調整。專家表示，LPR報價轉向更多參考短期政策利率，由短及長的利率傳導關係在逐步理順。