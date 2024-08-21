快評：美國民主黨黨綱重回一中　重要表態

中評社快評／美國民主黨全國代表大會19日通過2024年版黨綱，恢復四年前刪除的“一個中國政策”，同時放入所謂對台“六項保障”，稱民主黨政府會“持續確保兩岸任一方不會片面改變現狀”。重回一中是重要表態，也是重要調整，很多分析認為民主黨回到傳統政策思維，重回過去幾十年來的美國對台立場。



一中政策是美國對中國政策的重要一環。過去，每一屆美國政府基本上都以“一個中國政策”為基礎，對台灣問題維持模糊的立場。2020民主黨黨綱拿掉“一中政策”，曾引起各方關注。現在，民主黨黨綱又重回一中，如果哈里斯在11月舉行的大選中勝出，民主黨新黨綱有不小的機會成為未來美國的重要政策方向。



台灣官方昨天回應民主黨新版黨綱，指民主黨首次提到“堅定承諾維持台海和平與穩定”以及“六項保證”等文字，“友台”力道強勁，未對“一中政策”重返民主黨黨綱做出回應。很明顯，台灣官方刻意做片面理解，“一中政策”對民進黨當局是很大壓力。



4年來美國民主黨黨綱對“一中政策”從删除到恢復，變化是明顯的，為何有此變化，涉及美國內外多種因素。另外，因為在重回一中的同時首次納入所謂對台“六項保證”，說明民主黨的對中國政策不會有根本性改變。不論11月的大選由哪個黨勝出，美國政府仍會繼續打“台灣牌”，中美關係鬥而不破的大格局保持不變的可能性很大。