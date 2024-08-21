中評現場：第六屆兩岸融合發展論壇在閩舉辦

第六屆兩岸融合發展論壇20日在福建省三明市舉辦（中評社 李子寧攝） 中評社三明8月21日電（記者 李子寧）由中華全國台灣同胞聯誼會、中國社會科學院台灣研究所、閩南師範大學、福建省社會科學院現代台灣研究所、廈門大學台灣研究院共同主辦的第六屆兩岸融合發展論壇20日在福建省三明市舉辦。兩岸學者嘉賓近100人參加論壇，圍繞“新形勢下深化兩岸融合發展的理論與實踐”進行研討。



開幕式上，中華全國台灣同胞聯誼會會長鄭建閩，福建省人大常委會副主任、黨組副書記林寶金，三明市委副書記、三明市人民政府市長李春致辭。



鄭建閩在開幕式致辭中表示，習近平總書記對台工作系列重要講話，為兩岸關係發展指明了方向。黨的二十屆三中全會明確了在全面建設社會主義現代化國家新征程上推進兩岸關係發展和祖國統一大業的目標任務，為廣大台灣同胞參與強國建設、民族復興偉業開辟了更廣闊空間，也為高質量推動兩岸融合發展帶來新的機遇，具有重大意義。



鄭建閩指出，深化兩岸融合發展、推進中國式現代化，目的是增進台灣同胞的親情和福祉，讓兩岸同胞過上更加幸福美好的生活。通過融合發展，兩岸同胞能夠更緊密的協同合作，共同投身中國式現代化，堅定不移推進祖國統一進程，共創中華民族復興美好未來。希望兩岸學者加強交流互鑒，進一步凝聚兩岸同胞的智慧和力量，推進兩岸融合發展走深走實。

